廣德里長周建和表示，半年前里辦公室外發生老人與車輛擦撞的事故，因此增設跳動路面提醒車輛減速。（呂健豪攝）

為減少65歲以上高齡長者車禍事故發生的機率，交通部辦理「路老師」交通安全宣導，新北市選在高齡人口占全體里民人數近1／7的板橋廣德里試辦，里長周建和表示，宣導後成效不錯，里內的長者接受度也高，在步行及駕駛交通工具時也更遵守交通規則，發生事故的情況也就自然減少。

廣德里長周建和表示，里內每個月都會用資源回收的收入來辦理老人共餐活動，每次參加人數都在200至300人之間，參加人數眾多，更便於宣導，所以當時市府來詢問是否要配合辦理「路老師」宣導時，就義不容辭答應了。

周建和說，廣德里為老社區，所以高齡長者的人數也比較多，根據重陽節禮金發放統計，大概有1千多人，而民政局的統計資料，廣德里的里民人數至6月底止共6990人，老年人口比例約占全里1／7。

除了人口因素外，周建和說，里內多巷弄所以許多地方沒有號誌與斑馬線，加上宣導以前很多老人家走路比較「隨性」，只要車輛稍不留意就容易發生事故，像是半年前在里辦公室外就因為老人家穿越馬路與車輛發生擦撞，所以後來也在路中設置跳動路面，提醒車輛減速。

另外，里內有2座公園以及里民活動中心等銀髮族據點，所以更便於向長者們進行宣導，而交通局針對宣導活動也提供每人60元的茶點費補助，不過周建和說，他以漂白水、洗碗精等生活日常用品取代茶點，更能吸引長者們的青睞，對於參加宣導活動意願也更高，在上次宣導活動過後，長輩們不管在行車或步行時，對於交通安全的觀念也更提升，相對就降低事故發生的機會。