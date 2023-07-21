「國民男神」林柏宏21日出席眼鏡品牌雷朋Ray-Ban記者會，自曝只要不是晚上出門基本上都會帶著墨鏡出門，更透露因《捍衛戰士》「阿湯哥」湯姆克魯斯的關係自學生時代就熱愛雷朋，談到是否想接飛行員角色、像阿湯哥一樣在天空馳騁他卻面有難色「我其實有很嚴重的懼高症。」但若有機會與阿湯哥一同拍攝的話會考慮，願意跟阿湯哥一起抱著跳？林柏宏幽默回：「那我真的是不敢相信！這壓力很大，我很怕耽誤他。」

林柏宏出席雷朋Ray-Ban快閃活動，為品牌在信義區打造的「Ray-Ban雷朋3025潮拍攝影棚」站台。（吳松翰攝）

自學生時代就喜愛以墨鏡單品最為穿搭亮點的林柏宏，再加上由於眼睛有些畏光，因此收藏許多墨鏡，並透露自己家中就有將近一櫃的墨鏡，雷朋的所有款式也都試過一輪，不過在所有系列中他最喜歡的是「WAYFARER 徒步旅行者」，方中帶圓的鏡框可修飾臉型，不過近期品牌推出的「REVERSE WAYFARER」外型上也十分讓他心動。

Ray-Ban WARREN鏡款，5950元。（Ray-Ban提供／林欣儀台北提供）

Ray-Ban KILIANE 鏡款，5950元。（Ray-Ban提供／林欣儀台北提供）

雷朋的「REVERSE WAYFARER」是致敬1937年AVIATOR飛行員款的款式，並將凹面鏡片技術運用於3025鏡框上是市面首見的凹面墨鏡，此次為呼應品牌大使為該系列拍攝的形象大片，品牌即日起至30日止，Ray-Ban雷朋在誠品信義戶外西側廣場打造「Ray-Ban 雷朋3025潮拍攝影棚」，凡加入Ray-Ban雷朋官方LINE就有機會獲得實用露營單品，另外只要在快閃店拍照打卡，更可以獲得「Ray-Ban雷朋旅行束口袋（乙個）」。另外也在展櫃內特別展示今夏今夏推出的市面首個凹面墨鏡「REVERSE反轉系列」等主打款式墨鏡，提供現場民眾拍照打卡。