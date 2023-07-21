匈牙利採購了德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）與以色列公司UVision共同開發的巡飛彈（俗稱自殺無人機，Loitering Munition），萊茵金屬推文揭示這筆合約金額達1.12億歐元（約新台幣38億元）。預計在2024年開始交付，比較特別的是它是作為山獅步兵戰鬥車的反坦克武器，這一個用法相當前衛，一般常見的組合都是搭載反坦克飛彈。

據美國《防務新聞》（Defense News）21日報導，自殺無人機市場近年來需求迅速增長，也成為烏俄戰爭中雙方釋出影片的常見畫面，萊茵金屬在去年的巴黎歐洲陸上武器裝備展（Eurosatory）上展示了Hero無人機，將它們作為公司地面作戰車輛用戶國家的選配產品來進行行銷。

更複雜的版本，如由UVision設計的Hero系列，外觀更像是帶有翅膀的飛彈。它們具有足夠的射程和耐久性，可以攻擊高達200公里外的目標，並在區域上空盤旋，首先分析戰場情況。根據萊茵金屬的說法，這些武器「在執行高精確度打擊之前，幫助選擇高價值目標，以及適當的時機、方向和攻擊角度」。

The German company is increasing its business footprint with Budapest through a contract worth at least $112 million. https://t.co/YXgMITmAJP — Defense News (@defense_news) July 21, 2023

萊茵金屬司對匈牙利抱有很大的期望，並且於2020年在該國建立了一個生產基地，用於生產山獅（Lynx）步兵戰鬥車。匈牙利政府採購了價值20億歐元（近新台幣657億）近200多輛山獅步兵戰鬥車。

該公司還在匈牙利贏得一份2022年12月合約，正在為匈牙利政府建造彈藥生產設施，匈牙利是北約成員國，這在萊茵金屬有關在匈牙利進行商業交易的公告中經常被提及。