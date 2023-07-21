「國民姐夫」AKIRA領軍「放浪二勢力」（EXILE THE SECOND）團員SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA以及TAKAHIRO來台，明（22日）將出席在南港展覽館舉辦的「超犀利趴12」擔任表演嘉賓，今（21日）抵台吸引百名粉絲接機，下午受訪時，AKIRA一開場就不忘用台語打招呼「打給厚（大家好）」，上次他帶著放浪兄弟來台已是2020年錄製《超級巨星紅白藝能大賞》，他也開心用中文說中文喊「很久沒有放浪兄弟一起來台灣，非常開心」。

KENCHI目前在NHK電視台有一檔中文節目《Chinese! NAVI》，記者會一出場他也用流利中文打招呼，「台灣的朋友大家好，我是KENCHI，非常高興大家的熱情，剛來到台灣我非常高興，MAYDAY（五月天）給我這個寶貴的機會，謝謝！」至於來到台灣，會不會用中文幫成員們點菜，KENCHI也再度用中文笑喊：「請給我啤酒！」AKIRA也跟著用中文假裝找服務生：「不好意思！不好意思！」不過AKIRA坦言，雖然2人都會中文，但私底下不會用中文聊天，但這次練習結束都會忍不住用中文對彼此說：「辛苦了、辛苦了！」

AKIRA疫情後往返台日兩地，已對台灣瞭若指掌，身為「在地人」的他也推薦成員吃麻辣鴨血、喝雞湯，抵台到記者會的空檔，他還帶了SHOKICHI、TETSUYA到自己喜歡的咖啡廳。而著手於品牌「AMAZING COFFEE」的TETSUYA也表示，發現台灣人非常喜歡喝咖啡，「覺得可以推出台灣咖啡豆口味的，然後跟AKIRA聯名開間咖啡店」。對於AKIRA變得如此「台」，TAKAHIRO也稱「我們常看到他在IG上發台灣相關內容，我們也引以為傲」，大讚他是「國民哥哥」。

放浪一族成軍超過20年，在台也擁有高人氣，AKIRA表示，今天在機場有位粉絲努力地用日文喊「TAKAHIRO我喜歡你17年了」，自己聽到後相當感動「發現很多粉絲一直默默喜歡我們，但沒辦法到日本看我們，希望可以更多機會來台灣跟粉絲見面」，恰巧訪問地點在台北小巨蛋旁邊，AKIRA驚訝地說：「剛剛經過就有在跟成員討論（要來辦專場演唱會）！」也希望師弟們也都有機會來台辦專場演唱會。

另外，今天訪問現場麥克風頻出問題，導致記者會數度被打斷，成員被問及是否曾在演出時發生什麼印象深刻的插曲？TAKAHIRO笑曝「我表演生涯這麼長以來還真的沒遇過，不久前，表演到一半時突然好想上廁所，是17年來第一次」，再追問當下如何解決？他說，就學了日本女生要上廁所的委婉說法「我去摘朵花」，趕快解決後再回到台上演出。