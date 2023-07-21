前陣子演藝圈＃ＭeToo風波連環爆，綜藝大哥徐乃麟也遭一名女網友在臉書影射，表示曾在綠島出外景時遭「徐姓一線大牌主持人」性騷擾，對方趁大家一起泡溫泉時對她上下其手、摸大腿，徐乃麟今（21日）出席「髮亮量」代言記者會，坦言為此還特地去華視調節目的錄影帶，以示清白，「我們也沒有泡溫泉，也沒有拍這些。」

無端捲入烏龍性騷事件，徐乃麟表示不用對號入座，「清者自清，現在紛擾很多，我覺得就讓時間沈澱，該走法律程序就走法律程序。」他說這輩子只有30多年前去過綠島1次，就是和陶晶瑩錄《頑皮家族》，這是他人生第2個外景節目，強調現場工作人員都可以做見證，絕對沒有泡溫泉。

而同為金鐘主持的黃子佼上月遭爆性騷後，神隱1個月後，日前發2萬字心情文，徐乃麟表示沒特別關注，認為既然事情發生了，就讓時間去消化、去沉澱，「天下再大的事情，總是會過去，每件新聞總會讓其他更大的新聞蓋過去」，他以自己為例，表示過去遭遇多少不白之冤，有的不了了之，有的進入司法程序還他清白，但最終還是靠時間，才能讓一切是非過去。

兒子徐新洋即將在9月完婚，徐乃麟演藝圈朋友眾多，上次女兒婚宴低調進行，這次兒子婚禮，仍沒打算大肆宴客，婚禮場地雖然可以容納50桌的賓客，但希望大家可以比較舒適，還是會維持35桌左右，「演藝圈就會邀請比較有私交的好友來同歡。」還笑說兒子未來的老婆管得很嚴，跟太太一樣，「所以生活作息一定會非常規律。」

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