竹東鎮發生驚人命案，起因只為口角糾紛，竟釀出殺人焚屍案件。（中時資料庫）

時隔多年，當時偵辦此案的刑警大多已離開竹東分局。（邱立雅攝）

2015年新竹縣竹東鎮發生慘絕人寰的虐殺命案，年僅14歲的邱姓國中女生，遭多名惡煞殺害焚屍於竹林大橋下，事發後兇嫌們仍一派輕鬆，而綽號冥王的主嫌林春雄甚至直面對決警察，確認事跡並未敗露，直到一名涉案的國小女童在網咖說溜嘴，整起事件才出現破口。

「鼻屎大的動機、汪洋般的殺意」這句話足以詮釋這起虐殺案件，事件發生在2015年5月17日，林春雄不滿太太曾遭死者嗆聲，帶著一票朋友到網咖逮人，先挾持到鄰近小學痛毆一陣後，遭路人發現斥喝警告，隨即又將人帶往竹林大橋下，繼續持棍棒、安全帽、石頭痛毆，還強迫兩名同行的國小女童朝邱女丟石頭。

「太離譜了，這些人手段兇殘可惡。」時任竹東偵查隊副隊長的田德義表示，死者家境困苦，住的房子已被斷水斷電，只能到網咖休憩，卻沒想到只因為一句「看三小」，就被凌虐致死，甚至遭到焚屍，當時警方找到她時，腹部已長出蛆。

當時偵辦案件的退休偵查佐田國山回憶，幾名惡煞將邱姓國中生凌虐後，一行人竟前往KTV尋歡作樂，其中3名共犯因心虛，返回案發現場，發現邱女已氣絕身亡，向林春雄回報後，林竟然說：「敢嗆我老婆，就是要她死。」

為免事跡敗漏，林春雄夥同共犯前往加油站購買汽油，返回竹林大橋下，預備將邱女燒得精光，一行人引燃汽油後便離去。

田國山表示，自己與林春雄居住同個部落，林行兇後幾天，途經他家，還開口向他與同樣偵辦案件的哥哥田俊忠詢問：「竹東分局有在找我嗎？」得到否定的答案後，林春雄笑一笑便離開了。

事後回想起當天與林春雄的談話，田國山才發現林是故意來確認，但善惡有報，幾天後，涉案的國小女童之一在網咖向一名少年炫耀，「林春雄叔叔把邱女殺死了」，還帶著少年前往案發地，看見死者慘狀的少年驚慌奔逃，事件才終於曝光。

田國山回憶，接到報案當天即逮獲林春雄，但狡猾的林春雄矢口否認動手，在共犯均一一承認犯行後，林春雄才坦承犯案。

所有人犯移往新竹地檢署當天，竹東偵查隊關公神像前的茶杯竟莫名掉落，正巧被路過的田德義順手接住，離奇的是，茶杯內竟然一滴茶水也無。田德義回憶，偵查隊習慣每天早上替關公奉茶，但手上的茶杯竟空空如也，想起整個辦案過程如有神助，也許是關公在背後幫了一把，空茶杯的意涵應該是「忙了一天，該來杯茶了。」

林春雄等人最終遭判20年至無期不等的刑期，在2020年10月22日上午，林春雄突然身體不適於獄中暴斃身亡。坊間也有傳言認為是邱女持黑令旗前來索命，實情為何外人不得而知，但如同地獄來的冥王林春雄，最終也得返回地獄。

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