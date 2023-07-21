國民黨全代會將於23日登場，當天將正式提名新北市長侯友宜參選總統；前高雄市長韓國瑜表態將出席全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨。至於韓粉如何才會歸隊？前立委郭正亮表示，侯友宜一定要在高雄或雲林辦一場韓國瑜熟悉的造勢場，讓韓國瑜徹底開講，並跟他有並肩作戰感人的畫面出現。

針對如何讓韓粉歸隊？郭正亮今(21日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，723全代會畢竟還是國民黨的場，侯友宜一定要自己辦一場韓國瑜熟悉的造勢場，比如在高雄或雲林，然後讓韓國瑜講30分鐘，讓韓國瑜徹底開講，現場兩人也要有一些並肩作戰感人的畫面出現。

郭正亮舉例表示，總統蔡英文直到民進黨全代會，才說要跟賴清德並肩作戰，也是拖了很久。英系會主動挺賴清德？沒這回事。賴清德一路走來，民調至少維持在35％，就是讓他們知道他不可能被換。到了全代會，大家都歸隊了，因為蔡英文必須說話了。

郭正亮表示，國民黨也是一樣，要讓更多韓粉看到，韓國瑜正在為一個更大的局面創造歷史，要讓韓粉有這種感覺。