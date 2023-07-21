日月潭松柏崙木棧道處處青苔，遊客行走時數度差點跌倒，戲稱「玩命關頭步道」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭松柏崙步道不僅是邵族「收番租」的路線，也是水沙連挑鹽古道之一。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

松柏崙步道觀景台的解說牌遭人噴紅漆塗鴉，日管處呼籲遊客自重，違者最重罰10萬元以下罰款。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

松柏崙步道觀景台的解說牌遭人噴紅漆塗鴉，日管處呼籲遊客自重，違者最重罰10萬元以下罰款。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭可探訪海拔最高、規模最小燈塔的土亭仔步道才剛封閉整修，日月潭文武廟附近的松柏崙步道19日也封閉。日月潭風景區管理處日前接獲民眾反應，指松柏崙木棧道處處青苔，行走時數度差點跌倒，遭戲稱「玩命關頭步道」，基於遊客安全19日已派員封閉，接續進行改善工程。

日月潭松柏崙步道是邵族從日月潭往返埔里社「收番租」的路線，也是水沙連古道南路、挑鹽古道之一，該步道為木棧道，入夏後午後下雨，加上行走的遊客相對較少，造成棧道青苔處處、濕滑難行。

張姓遊客指控，近日他到松柏崙步道健行，發現木棧道長滿青苔，相當溼滑，都可以溜冰了，導致他數度差點跌倒，根本就是「玩命關頭步道」，到了觀景台，發現解說牌遭人噴漆塗鴉，讓人感到難過，懷疑缺乏管理。

日月潭風景區管理處表示，松柏崙步道是早期興建的原木步道，迄今已經10多年，原本預計暑假過後封閉整修，如今接獲民眾陳情，加上派員會勘後，基於遊客安全，決定19日立即封閉步道進行設施改善，預計明年6月底完工。

日管處說，該步道全長約800公尺，屆時將改成塑木材質，另一半石材鋪面，部分路段適度加裝止滑條，增加步道抗滑力，並增設欄杆扶手，方便遊客倚靠支撐，確保行走安全；呼籲遊客自重，若破壞解說牌等設施違反《發展觀光條例》，將依法罰5000元至10萬元以下罰鍰。