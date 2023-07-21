桃竹竹苗交通月票計畫今日剛剛審查過關，不料今日桃竹竹苗區域治理平台在新竹縣召開的首長會議中，四位首長針對新竹、苗栗客運申請75條路線不續營，卻聯合向中央喊話。對此公路總局澄清表示，一直積極持續協調既有客運業者維持服務不中斷，絕對不會發生「有票卻無車可搭」的情況。

新竹、苗栗客運申請75條路線不續營，桃竹竹苗四首長聯合向中央喊話，表示這75條客運路線每年服務超過1千萬人次，今年將推出桃竹竹苗生活通勤月票，若通過，未來可望提升運量，也希望中央能負起主管機關的權責，避免民眾有票卻沒車搭，共同保障民眾行的權利。

公路總局表示，自業者申請屆期不續營開始，該局新竹區監理所即積極持續協調既有客運業者維持服務不中斷，並規劃相關補助方案及配套措施，包括提高補貼業者車公里成本等，在新的營運方案或業者尚未定案之前，仍會請業者繼續提供服務，絕對不會有發生有票卻無車可搭的情況，請民眾放心。

公路總局表示，持續與桃竹竹苗縣市政府、鄉鎮公所及客運公司研商尋求解決方案，並針對業者所提訴求盡量提供協助，以改善業者經營環境，包括協助業者盤點及優化路線降低虧損，並檢討調高補貼業者營運成本及尋求其他業者代駛；另針對載客數低的路線轉型為幸福巴士或幸福小黃，公路總局亦多次與客運業者召會協調，業者也承諾在新的營運方案及業者尚未定案確認之前，會持續維持服務不中斷，不會影響鄉親民行權益。

公路總局另表示，除了增加偏遠路線營運虧損補貼外，該局尚有推動公路客運票差及準基本運價補貼、客運駕駛人招募補貼，以及近期的TPASS通勤月票措施等，未來客運業者的經營環境可望愈來愈好。