交通支出又要變多了。近期國際原油續升，中油預計下周一將連三漲油價，汽油每公升預計調高0.2元、柴油調0.4元。發油量最多的95無鉛汽油牌價會衝上31.2元，創下3個月來新高。超級柴油則會破28元，也是5個半月高點。

今年95汽油最高價為4月23日的31.3元，之後緩跌下來，上月曾到30元。如果下周再調高到31.2元，不但是近來連三周調漲，並會是今年次高價。

美國原油庫存減少，中國大陸原油進口強勁，昨布蘭特原油每桶價格已經回升到80美元，依據國內油價機制，在實施緩漲措施吸收部分調幅後，汽油每公升預計調高0.2元、柴油0.4元。

柴油維持27字頭一段時間，下周牌價如調到28.1元，會是自2月5日後的5個半月高點。

對於油價近日回升，中油表示，有幾個原因，主要是沙烏地7月自願減產每日100萬桶，並將延續至8月，俄羅斯7月亦削減出口50萬桶，促漲油價。其次美國本土頁岩油產量下降，庫存也減少。其次伊朗試圖在荷姆茲海峽扣押二艘油輪，有地緣緊張因素。

再來是美國消費者和生產者物價漲幅低於預期，通膨緩解，削弱美元。最後是中國大陸因素，預期將採更多刺激措施重振經濟，刺激油價後勢需求，預估近期油價將於65美元至85美元區間盤整。

也因此最近油價還有繼續往上調漲可能，如果連四漲，95無鉛價格就會創下今年新高。