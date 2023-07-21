台南本土登革熱今天新增21例，迄已累計452例，病例數仍集中疫情熱區永康區、仁德區與東區，但上述區域化學防治作為積極，雖說近日降雨不斷，影響防治成效，但也有民眾質疑，莫非疫情不受控？才會不管怎麼噴，病例還是一直增加。

面對疫情升溫，台南市衛生局說明，除了環境中確實仍有病媒蚊，因此更需要民眾積極動手清理家園環境，一下雨就要趕快巡倒清刷，另外，病例數與日俱增與擴大採檢、診所、醫院通報積極有關。

以疫情發生初期，6成以上病例為擴大採檢發現病例，但目前診所醫院通報比例則已明顯提高，成長到6成，擴大採檢站揪出的病例數反而下降到4成。 台南今天新增21例分布於永康區12例、東區5例、仁德區4例，年齡介於11歲至91歲，19例是由診所或醫院通報確診，僅2例由防治中心擴大採檢發現。

衛生局強調，正因為第一型登革熱症狀不明顯，甚至不乏無症狀者，因此，唯有透過積極通報，積極找出潛在個案，才能避免疫情出現指數型暴衝，一發現確診個案就全力圍堵，盡速噴藥孳清，才能有效阻絕疫情在社區蔓延傳播。

疾管署副署長羅一鈞今天親率組人馬分赴永康區，深入五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地進行防治成效評估，並了解社區防治情形，同時也前往永康區擴大採檢站，關心民眾採檢狀況。

羅一鈞提到，因應永康區疫情逐漸升溫，為避免延燒到兵仔市場，肯定南市府針對市場相關人員進行擴大採檢，積極找出潛在個案，疾管署也會充分和市府合作，投入機動防疫隊人力支援台南登革熱防疫，另也籲請當地民眾及攤商配合市府規畫的防治措施，積極清除孳生源，如有疑似症狀或接觸者請及時進行篩檢，即早發現潛在病例，避免疫情持續蔓延。