高雄1名許姓機械維修工習慣在中午休時喝酒消暑，在上個月初下班後騎機車被警方查獲酒駕送辦。許男有感自己肝功能不好、代謝慢，只好改成一早上工就喝，到下班時至少超過8小時，應該不可能還有酒味吧！但事與願違，日前下班騎機車返家時又被警方查獲，酒測值達每公升0.42毫克，被依公共危險罪嫌送辦，男子摸著胸口苦嘆:「真的該戒酒了！」。

鼓山分局龍華所員警於19日傍晚6點多巡經鼓山區中華一路時，發現前方騎士未領有機車駕照還騎車上路，攔停發現44歲許姓男子身上散發酒氣，經初步檢測發現果然有酒精反應，許男直呼不可能！幾經思考後，確認自己是一大早喝的酒，而且僅喝一杯還加了水，之後就未再飲用含酒精飲料，怎麼可能還會測出酒精反應，隨後解釋應該是自己肝不好導致代謝慢。

據了解，許男在上（6）月初才因酒駕案件遭警方查獲送辦，當時飲酒後休息了4個小時才騎車上路，沒想到酒測仍超標。許男記取前一次的經驗，加上自知肝功能不佳，為了避免再犯，這次刻意改在上午喝酒，把休息時間延長到8小時以上，自認不可能會超標，未料施測後還是超過法定標準值，連續兩個月都在同一路段遭同一派出所員警查獲酒駕。因許男再度酒駕，除了將加重罰鍰外，依6月30日交通新制規定，所騎乘的機車亦遭當場吊扣牌照。

鼓山分局長陳奕良呼籲，民眾如有飲酒，只要體內酒精未代謝完全，皆有酒駕的風險，因此在駕車前應有充足的休息時間，讓酒精得以完全代謝，以免影響駕駛安全、發生憾事。

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