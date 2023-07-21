運動企業認證舉辦至今已邁入第8屆，累積獲證家數達574家，受惠員工總數超過106萬人。為鼓勵企業永續推廣運動，共同打造「運動共好生態圈」，創造企業界更多合作的管道與機會，體育署21日舉辦運動年曆生態圈交流茶會，邀請近40位獲證企業代表出席，分享生態圈共好資源。

「老闆帶著員工一起運動，員工會更有動力執行，老闆要成為員工的榜樣。」大師房屋董事長陳建慶以自身經驗分享，大師房屋每個星期都會有不同的運動體驗課程，舉凡高爾夫、自行車等，陳董都會親自參與和員工透過運動交流。

中區50嵐集團董事嵐星文藝體育事執行長柯秋燕近年來積極用企業力量推動運動發展，舉辦「嵐星盃」桌球賽事讓民眾全程免費，活動，現場無論輸贏，皆可親手搖一杯珍珠奶茶品嘗，讓孩子們在切磋球技之餘，也能留下深刻美好回憶。

體育署自105年起推動運動企業認證，除了頒發運動企業認證以外，更推動「運動年曆生態圈」，邀請企業界共同提升職工運動風氣，並促進企業間各項資源交流。此外，更透過運動年曆LINE＠官方帳號，提供運動企業認證相關諮詢、賽事及活動消息發布及運動生態圈的企業優惠領取等多項功能。

此外，交流茶會上也邀請到同時在優惠方案、運動賽事與課程講座皆有參與生態圈合作的友信醫療集團、長期舉辦運動賽事的大師房屋，以及提供課程講座的紐西蘭商萊美進行實際經驗分享與合作倡議，希望藉由不同企業的資源整合及交換，讓運動企業生態圈更加活絡，造福更多企業職工透過運動找到健康與活力。

體育署表示，企業可以透過運動年曆平台相互媒合，進行B2B、B2C優惠方案、運動賽事、健康講座及體育課程、企業贊助等不同面向的合作，搭配積分獎勵辦法，進一步加深產業間彼此串聯的媒合服務。此外，112年推出實體與數位版本的「運動企業認同卡」，可作為獲證企業員工身分識別使用，除了可以增加員工對運動企業的認同感，更可憑「運動企業認同卡」享用運動企業認證專屬優惠。

今年度生態圈參與企業還包含了台北旅店、藍海曙光、永豐餘實業、屋馬餐飲、美科實業、迪卡儂、王品餐飲、德高實業、上海商銀、世界健身、傑克斯、忠訓國際、富邦銀行、晨禎營造、牧德科技、遠東新世紀等企業，相關活動及方案請參考網站訊息：https://isports.sa.gov.tw，或上網搜尋「i運動」。