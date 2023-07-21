新北板橋私幼疑似餵藥案，涉案的9名教師12日均獲不起訴，「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」今在臉書粉絲專頁貼文批檢察官不相信孩子的供詞，且連老師任教的班級都能寫錯，強調他們要的只有「真相」，感謝律師犧牲自己的休息時間，於期限內的今日提出再議。

「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」貼文表示，從收到不起訴處分那天開始，我們看著厚厚的一份文件，不懂法律的我們，努力的看著艱澀的文字，如果不是為了孩子，我們這輩子可能根本就不需要走進陌生的法庭，我們的孩子也不需要在這個年紀就面對高壓的偵查程序。

檢察官說，幼童的證詞容易受到外在的汙染、影響，但是，你們可以想像一個做爸媽的人，聽著孩子說著在學校被餵食不明的飲料、被老師關在門窗緊閉烏漆嘛黑的小房間裡，童言童語、就像一把刀一樣刺著家長的心，我們做家長的人有多難受嗎？

按照檢察官自己製作的附表，明確記載著孩子們說著他們在幼稚園所遭受的一切，檢察官卻依舊不予採納，只因他們是孩子，我們要的只有「真相」，但是檢察官的結案書裡，卻連老師任教的班級都能寫錯，對於家長們陳述的內容，也有多處與當時狀況不相符的情況。

受害者聯盟表示，真心的希望檢察官可以為了孩子們好好的閱讀，「寶貝，爸爸媽媽這次會為了你們勇敢起來」。