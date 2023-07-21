男星楊祐寧2020年宣布與未婚妻阿梅（Melinda，王詠穎）婚訊，同年底生下女兒Anah，昨（20）日阿梅也順利生下第二個女兒Kya。楊祐寧曬出陪愛妻阿梅坐月子的畫面，他不斷狂吃還忘記幫阿梅帶東西，被吐槽「你根本沒有生（小孩）」，他淡定回應一句話讓愛妻笑翻。

楊祐寧昨日升格二寶爸，他也貼心地陪在愛妻阿梅身邊坐月子，阿梅拍下楊祐寧一起在月子中心的「真實模樣」；第一段影片中楊祐寧專注吃豆花，讓阿梅哭笑不得地說，「你為什麼又在吃東西了？請問？你根本沒有生欸，你又在吃，你又吃又睡」，沒想到楊祐寧秒回，「我們兩個就是一體的啊」。

阿梅拍下楊祐寧陪坐月子真實狀態。（圖／摘自楊祐寧IG）

阿梅被楊祐寧回覆打敗後，又無奈吐露他忘記把她交代的東西帶到月中，「我已經寫圖給你了，很仔細地寫給你要什麼東西，全部沒拿」；結果楊祐寧表現出苦惱的樣子，無辜地說，「真的生完小孩很容易忘記事情欸」，再拍了下腦袋，把阿梅逗得都無法生氣，笑到不行。

楊祐寧昨日在IG上傳二女兒Kya的大臉照，忍不住感慨，「第一天像姐姐，第二天像阿公，第三天像阿罵（阿嬤），每天都在變，我不知道哪天才會輪到我」，用開玩笑的方式分享她來到這個世界的第一天，底下也獲得許多好友和粉絲的祝福。