新潮州夜市21日晚間首次試營運大受歡迎，不到2個小時湧入3000人次，公所初估，夜市營業到凌晨12點，人潮可能破萬人次。（謝佳潾攝）

新潮州夜市21日晚間首次試營運大受歡迎，不到2個小時湧入3000人次，公所初估，夜市營業到凌晨12點，人潮可能破萬人次。（謝佳潾攝）

新潮州夜市21日晚間首次試營運大受歡迎，不到2個小時湧入3000人次，公所初估，夜市營業到凌晨12點，人潮可能破萬人次。（謝佳潾攝）

屏東「潮州夜市」長期占用道路擺攤，近期屢遭民眾檢舉，警方1個半月開出21張罰單，攤商頻喊苦，對此，潮州鎮公所在愛國路靠近吉星路段封路500公尺讓攤商轉移陣地持續營業，新夜市21日晚間首次試營運大受歡迎，不到2個小時湧入3000人次，公所初估，夜市營業到凌晨12點，人潮可能破萬人次。

新潮州夜市21日下午4點開始，攤商陸續擺攤就位，近6點時，人潮開始湧進，約至7點多時，鎮公所初估人潮已經破3千人次，公所指出，夜市愈晚愈多人，停車場很明顯車輛一直進來，以夜市營業到12點來看，估算試營運首日的人潮可能破萬人次。

走進新潮洲夜市，堪稱人潮洶湧，許多餐飲類攤商都忙到不可開交，好幾攤都大排長龍，還有的還賣到後悔備貨太少，攤商們一致開心道：「終於不用擔心被開單，可以安心賺錢了！」

原潮州夜市位在潮州鎮中洲路上，雖歷史悠久但因攤商占用道路擺攤，長期非法營業衍生不少問題，除噪音頻傳、垃圾亂丟等亂象外，交通受阻更是附近住戶最頭痛的事，住戶抱怨，每周一、五夜市營業時，因人潮湧入導致回家變好難，之前還曾出現救護車過不去的窘境。

近日，民眾頻向警方檢舉夜市亂象，警方近1個半月開出21張罰單。對此，潮州鎮公所有意朝觀光夜市發展，輔導攤商轉型合法化，但因要配合法規行政流程，攤商擔憂時間拖太久，最後在潮州鎮市集文化協會的溝通下，公所先以「封路」協調攤商轉移陣地到愛國路尾端試水溫。

公所主祕王建元指出，針對觀光夜市發展可能性，公所評估過6、7個地方，目前認為愛國路尾端靠近吉星路段的500公尺最適合，它非交通要道，又鄰近將開發成公園的舊公墓，旁有大空地可當停車場，預估可停百輛汽車及3、400輛機車，攤商都很滿意。

王建元說，「新潮州夜市」21日起試營運，目前規畫3周6天的時間試水溫，若成效不錯，不排除以該點作為觀光夜市主要發展地，並朝春節市集模式規畫。