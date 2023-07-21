美國北卡羅萊納州中部周三（19日）遭逢龍捲風肆虐，最大風速達每小時150哩（241公里），輝瑞藥廠（Pfizer）在當地一處廠房屋頂幾乎吹翻，大量注射藥物颳飛，社群平台周四（20日）出現一段短片呈現龍捲風觸及廠房瞬間場面，讓人感受到大自然可怕的破壞力。這處廠房毀損也令美國藥物供應短缺問題雪上加霜。

美國國家氣象局對於龍捲風威力由低至高分為0至6級，北卡這場龍捲風等級為EF3。綜合《國會山莊報》（The Hill）、哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網報導，輝瑞位於北卡災區岩嶺（Rocky Mount）一處廠房屋頂嚴重塌陷。災後輝瑞表示，廠區並未遭到嚴重損傷，全體員工安全疏散。當地納許郡（Nash County）警長辦公室接獲災損通報稱，強風颳跑廠區大批藥物，大約5萬枚貨物棧板的藥物毀損。

From a subcontractor at Pfizer, this was from the dash cam in his van during the tornado that destroyed the building and 50,000 pallets of medicines.



😲 pic.twitter.com/jl50JSKnNK — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 21, 2023

北卡羅萊納州的輝瑞藥廠廠區遭遇龍捲風強襲。

推特有網友分享輝瑞藥廠一名承包商汽車監視器畫面錄下龍捲風襲擊北卡岩嶺廠區的20秒畫面，汽車擋風玻璃前方有大量草木與建物碎片高速飛揚，龍捲風破壞力可見一斑。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）周四透過推特表示，已派員到場評估災損、支援現場人員，會儘速以最佳手段恢復生產線。不過輝瑞尚未確切進一步說明哪些種類藥品在本次風災毀損。

這處廠區佔地超過13萬平方公尺，面積在全球數一數二，主要負責生產麻醉劑、止痛藥、抗感染藥物、手術用肌肉鬆弛劑等藥品，無菌針劑藥品產能佔輝瑞供應美國國內用量將近25%。美國醫療機構藥師學會（American Society of Health-System Pharmacists）公部門關係副主席克勞斯（Tom Kraus）表示，全美各地醫院早已處於無菌注射藥物短缺的窘境，這場龍捲風造成輝瑞在北卡的損失恐怕令短缺問題更加嚴重：「在此之前，短缺藥物已達300種，不少都是無菌針劑，而且產自北卡這處廠區。眼前短缺已陷危機，這場風災顯然可能讓狀況更糟糕」。