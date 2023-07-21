民進黨總統參選人賴清德明天在新北市舉行「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會」，傳出藍綠大拚場，迸出火藥味；新北市嘉義同鄉會理事長，也是全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會總召集人劉德宗受訪表示，這場選舉很重要，嘉義同鄉挺嘉義人，縣市長選舉是可以，但是選總統人，要有選國家領導人的思維，要跳開家鄉侷限，擴大為「我不只是嘉義人、我更是台灣人」。

劉德宗強調，縣市首長施政方向錯誤，總統要承擔，總統方向錯誤，是全台灣人要承擔，不能侷限在家鄉的思維，因為要帶領兩千三百萬同胞，走向民主、和平、自由的方向。

他說，全國嘉義同鄉總會第二屆總會長黃榮發，這次也接下全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會總會長，全國嘉義同鄉會總會創會總會長張永義這次是擔任後援會榮譽總會長，第五屆總會長是謝民，這次也擔任後援會全國榮譽總會長。週六這場「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」成立，共號召了2千人。

而中華民國嘉義同鄉會聯合總會明將率全國同鄉會代表，為嘉義子弟、國民黨總統參選人侯友宜成立「中華民國嘉義同鄉會侯援會」，指民進黨總統參選人賴清德下午也將舉辦「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」的作法，引發同鄉會內部群組炸鍋，以全國嘉義鄉親名義舉辦後援會，不尊重同鄉會多數共識，吃相難看。

對於此項指控，劉表示，他們在5月17日就已經訂好要開這場後援會，是對方6月28日才決定要成立「中華民國嘉義同鄉會侯援會」，對方自己要「火車對撞」；況且「中華民國嘉義同鄉會聯合總會」並沒有開過聯席會議，理監事會議並未通過要挺誰，連會議紀錄都沒有，怎麼可以用「中華民國嘉義同鄉會聯合總會」名義要挺侯友宜。「不尊重全國嘉義同鄉會」。

他強調，明天出席大約2千人，飯店原本靠背椅子全改成紅色塑膠椅，報名相當踴躍，一直湧進來，因為場地太滿，椅子不夠坐，他們也告知，若要來，可能就要站著，因為嘉義是民主聖地，且也是以民進黨居多，新北市嘉義同鄉會就有六席議員，總統大選他從蔡英文2016就開始力挺。