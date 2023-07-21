針對2024總統大選，近期民調顯示近6成的選民支持政黨輪替，也支持在野黨組成聯盟，而日本學者小笠原欣幸先前則指出，「藍白合不是單純1+1=2的問題」。前立委蔡正元表示，台灣選舉最大的效應是「西瓜效應」，至少10%的民眾不喜歡投給會輸的候選人，只要在野合作會贏，就不會投給民進黨；他也指出「1+1只要能達到=1.75，(民眾黨總統參選人)柯文哲鐵定當選」，只需要給出理由去說服那些會因藍白合作而不投票的選民。

蔡正元今在民眾黨網路節目《踢批批開講》表示，「西瓜效應」是台灣選舉最大的效應，台灣民眾至少有10%以上不喜歡投給會輸的人，如果看到柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜組成的「柯侯配」會贏時，本來想投給民進黨總統參選人賴清德的選民，可能就會轉投給柯侯配，這種人10%跑不掉，一來一回就是20%的差距。

對於日本學者小栗原欣幸認為「藍白合不是單純1+1=2的問題」，還要考量有些支持者會因為藍白合作而選擇棄票等因素，蔡正元則指出，「1+1不用=2，只要能做到1+1=1.75，柯文哲鐵定當選」。

蔡正元解釋，對於會拒投的選民，只要跟民眾黨選民說「不跟國民黨合作，柯文哲就選不上」，跟國民黨選民說「不跟柯文哲合作，國民黨會滅亡」，這些藍、白的支持者就會出來投票。

他也指出，賴清德當選就會執政8年，但其他人當選也會執政8年，因為台灣選舉有一個特殊現象，「要把連任的人拉下來比登天還困難」，總統、縣市長幾乎都是註定會連任，

蔡正元也提到，侯友宜是被黨徵召參選，未來的成敗幾乎是由黨主席朱立倫承擔，若最後朱立倫拍板定案，要侯友宜委屈一點擔任柯文哲的副手，達成「柯侯配」的非綠整合，侯友宜也沒有反對的本錢，因為是朱立倫徵召侯參選，但如果是黨內初選獲勝的候選人要反對，反而是黨拿他沒辦法，這是民主政治程序上很特殊的地方。