炎亞綸遭前任指控交往期間違反意願性交並拍攝私密影片，該案已進入司法調查階段，他參與的《嗨！營業中2》連帶受到影響，節目播出片段明顯減少他的露臉鏡頭，疑似做出切割。身為節目夥伴的庹宗康今（21日）出席活動，坦言私下有關心炎亞綸，大家感情就如同家人一樣，其餘便沒多做回應，還開玩笑說被追問敏感話題，「血壓都上升了」。

對於NONO（陳宣裕）、朱海君夫婦日前遭網紅馮語婷爆料，指他們創立的生技公司無預警停業，受害者求助無門，庹宗康妻子KIKI也是受害者之一。庹宗康對此僅說：「我真的不清楚，我真的不知道這件事情。」還求饒請大家高抬貴手，笑說：「讓我下次可以接工作，這樣轉移焦點，我覺得廠商會恨我。」

庹宗康今出席日本知名醫療器材大廠新世代心電血壓計上市記者會，分享自己進入熟齡後對心血管健康的保養心法，他說以前拚工作，在乎節目收視率、事業的營業額，但人到了一個年紀，當身邊朋友有身體上的狀況發生時，其實自己有些反思，尤其進入中年後更是會多方注意各種健康資訊。

他表示邁入50歲後更謹慎隨時注意自己心血管的健康，「現在我更在乎的是血壓跟心電兩大數字」，呼籲進入熟齡的朋友們要注意，除了高血壓之外，長期心律不整還會引起血管堵塞，出現難以想像的健康危機，況且心律不整因為不容易察覺，一定要定時在家自我量測。

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