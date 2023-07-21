疫情前國際旅客每年來台1200萬人次，去年國境解封，交通部觀光局訂定今年要達到600萬人次的標準，今（21）日台北松山機場迎來第300萬人次的國際旅客，是日本籍旅客白井女士。

觀光局表示，今日達成第300萬人次，離全年目標600萬人次已達成一半的里程碑；另5月24日達成第200萬人次目標。目前來台國際旅客前三名客源市場分別是香港、日本和韓國。

觀光局副局長林信任致贈台灣觀光吉祥物喔熊組長主題伴手禮給白井女士。白井女士表示，這是她首次訪台，本次與夫婿一起來台灣觀光，不敢相信自己如此幸運，成為今年第300萬名旅客。白井先生說，已來過台灣十次，但前九次都是因為工作來台，這次是第一次與太太以觀光目的來台，非常期待，也事先安排了豐富行程，包含故宮、龍山寺、台北101等著名景點。

觀光局周廷彰代理局長表示，今年自5月起辦理加速擴大吸引國際觀光客方案「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land-自由行旅客來台消費金抽獎活動」，截至7月20日統計已有超過39.4萬名國際自由行旅客登記參加抽獎，以香港、韓國、日本為前三大客源市場。抽獎活動持續至民國114年6月30日止。