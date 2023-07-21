影片取自《Tony Bennett》若有移除請見諒

美國傳奇歌王Tony Bennett(東尼安奈特)縱橫歌壇70多年，最出名的作品莫過於1962年的〈I Left My Heart In San Francisco〉，然而2016年確診阿茲海默症，仍不減對創作的熱忱，2021年與流行歌后Lady Gaga推出最後一張專輯，創下亮眼的銷售成績，如今卻傳出過世消息，享耆壽96歲，令歌迷一陣鼻酸。

Tony Bennett的發言人Sylvia Weiner今日對美媒證實噩耗，但死因未公開，僅知道在紐約過世。回顧他的一生，1926年出生於紐約，但爸爸在他10歲便過世，童年生活過得很艱辛，1944年才18歲的他，還因第二次世界大戰被徵召入伍，直到1949年返國正式以歌手身分展開活動。

The new album “Love For Sale” with @ladygaga is available everywhere now! ❤️

And the music video for “I’ve Got You Under My Skin” is out tomorrow at 9am PT https://t.co/7Qp2Ka3L0q pic.twitter.com/j72NrOkeuU — Tony Bennett (@itstonybennett) October 1, 2021

起初他沒沒無聞，但後來受到Bob Hope賞賜，把他引薦給當時最大的唱片公司哥倫比亞，並在1951年以〈Because of You〉打開知名度，1962年〈I Left My Heart In San Francisco〉更把他推向事業巔峰，其他像是〈Rags to riches〉、〈Body and Soul〉等均是名曲之一，在傳統流行樂、音樂劇、爵士樂界的地位頗高。

Remembering the musical magic made in the studio with the remarkable Lady Gaga for our rendition of 'Night and Day'. 🌙☀ pic.twitter.com/wMC5nPiHEp — Tony Bennett (@itstonybennett) July 13, 2023

然而隨著搖滾樂的風行，1960年代末至1970年代音樂事業和私生活陷入低潮，與兩任妻子均與離婚收場，還染上嚴重毒癮，直到1980年代末再度受到樂壇矚目，生涯累積70張專輯、19座葛萊美獎肯定，其中包括一座終生成就獎，2016年卻發現罹患阿茲海默症，雖然被迫取消所有巡演，仍未放棄唱歌，繼2014年與女神卡卡合作，又在2021年推出第二張爵士專輯，奪下告示牌專輯榜冠軍，替音樂生涯寫下最終章。

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