美國傳奇歌王Tony Bennett(東尼安奈特)縱橫歌壇70多年，最出名的作品莫過於1962年的〈I Left My Heart In San Francisco〉，然而2016年確診阿茲海默症，仍不減對創作的熱忱，2021年與流行歌后Lady Gaga推出最後一張專輯，創下亮眼的銷售成績，如今卻傳出過世消息，享耆壽96歲，令歌迷一陣鼻酸。
Tony Bennett的發言人Sylvia Weiner今日對美媒證實噩耗，但死因未公開，僅知道在紐約過世。回顧他的一生，1926年出生於紐約，但爸爸在他10歲便過世，童年生活過得很艱辛，1944年才18歲的他，還因第二次世界大戰被徵召入伍，直到1949年返國正式以歌手身分展開活動。
起初他沒沒無聞，但後來受到Bob Hope賞賜，把他引薦給當時最大的唱片公司哥倫比亞，並在1951年以〈Because of You〉打開知名度，1962年〈I Left My Heart In San Francisco〉更把他推向事業巔峰，其他像是〈Rags to riches〉、〈Body and Soul〉等均是名曲之一，在傳統流行樂、音樂劇、爵士樂界的地位頗高。
然而隨著搖滾樂的風行，1960年代末至1970年代音樂事業和私生活陷入低潮，與兩任妻子均與離婚收場，還染上嚴重毒癮，直到1980年代末再度受到樂壇矚目，生涯累積70張專輯、19座葛萊美獎肯定，其中包括一座終生成就獎，2016年卻發現罹患阿茲海默症，雖然被迫取消所有巡演，仍未放棄唱歌，繼2014年與女神卡卡合作，又在2021年推出第二張爵士專輯，奪下告示牌專輯榜冠軍，替音樂生涯寫下最終章。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。