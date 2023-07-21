柯文哲今晚出席「台北市車輛產業 台灣選哲之友會」成立大會致詞。（楊亞璇攝）

716遊行被發現男性參與者居多，民調顯示民眾黨總統參選人柯文哲的女性支持者流失，遭質疑是過去「仇女」言論所致。柯文哲今晚出席「台北市車輛產業 台灣選哲之友會」成立大會，直言「我是來賓欸！」、「我心裡想說乾我屁事」，並稱民眾黨都是女生比男生戰力還強，「怎麼說我仇女？」

柯文哲在致詞時抱怨說，現在媒體每天就是這樣，柯文哲沒有什麼不能打的，要打過去8年可以，人家說不是用放大鏡在檢查柯文哲 ，是用電子顯微鏡，他自己很傷心的一件事情，台灣怎麼變成現在這樣子，黨政軍退出媒體是哪一個政黨的主張，現在呢？每天在做假新聞。

柯文哲表示，自己最近有一個案子，716凱道上面的遊行，民進黨說來的都是男生、女生很少，那是因為柯文哲仇女造成的，他心裡想說奇怪，「我是來賓耶」，主辦人是黃國昌跟館長，去的人也有國民黨總統參選人侯友宜，他只是一個來賓，「那天那些來的人是為了柯文哲來的嗎？不是嘛」，不是他找來的，「他們就說這個是因為柯文哲仇女才造成的，我心裡想說乾我屁事」。

柯文哲指出，先放一個消息，每天開始做call in節目，一直做一直做，拿他幾年前講的話 ，「你們只能找10年前講的話來批評，能不能找我現在講的話來批評？」

柯文哲續指，還有一項，她這次競選的總幹事是黃珊珊，女的，「你看看我們家陳佩琪多麼...」此時柯文哲欲言又止，台下柯粉哄堂大笑，他接著說，「多麼...多麼...被我尊敬」。

柯提起，這有一個笑話，「她說我們家大事我決定、小事她決定，問題是我們家從來沒有出現過大事」。

柯文哲說，看看民眾黨裡面，看起來很有名的，從立委賴香伶、新竹市長高虹安、甚至以前的前立委蔡壁如、到現在的立委陳琬惠，還有北市議員學姊黃瀞瑩、林珍羽，老實講台灣民眾黨，女生比男生厲害，「總平均戰力，女生比男生還猛」。

柯文哲表示，「明明柯文哲旁邊的人，還有柯文哲的這個黨，都是女生看起來比男生戰力還強，怎麼說我仇女？我說奇怪，問題是這樣，積非成是，每天...老是講一個人說，你怎麼看起來不是洗得很乾淨，啊你每天給人家潑油漆他怎麼洗乾淨」，所以這是個問題。

柯指出，坦白講他對目前台灣政壇這種選舉方式覺得很不喜歡，都是負面選舉，其實到現在為止，選舉都沒有在講政見，只有每天講人家壞話，有什麼政見討論嗎？沒有嘛，整天講別人壞話。