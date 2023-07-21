高市府動保處推出「吹狗螺渡假村」活動，高雄市長陳其邁與多位藍綠議員20日共同出席宣傳記者會，陳其邁也將剛烹煮好的雞肉蔬食丸子「人寵共食」營養餐餵食給高市議員張博洋、鄭孟洳等人食用，但卻被政治解讀為「被餵食吃狗食」，對此，高市議長康裕成感到很遺憾，強調「餵狗糧的政治語言才真讓高雄人傻眼」

陳其邁與康裕成陪同大家一起烹煮毛小孩大餐，手工製作鮮蔬雞球，營養又衛生，示範結束，陳其邁竟然餵食議員試吃，惹得現場爆笑，議員試吃後，紛紛直說「好吃」。但此舉卻惹出爭議，有人將此事政治解讀為議員「被餵食吃狗食」。

對此，康裕成不滿表示，為了倡議建立友善動物城市，「吹狗螺渡假村」活動特地為毛小孩煮寵物餐，這與「政治」何干？痛批「餵狗糧的政治語言才真讓高雄人傻眼」。

「所有材料都是我切的！我自己做的肉丸，我當場第一個試吃。」康裕成還原試吃雞肉蔬食丸子現場情況，她說，當天示範寵物餐是「人寵共食」的營養衛生餐，她和陳其邁及議員們都是親手製作新鮮肉丸子。當其他議員看她吃完雞肉蔬食丸，搞笑說也要吃，陳其邁才動手餵食。

康裕成強調，「人寵共食」標榜讓毛小孩吃新鮮的食材，而不是狗食，也不是剩菜或人類啃過的雞骨頭。但她們對毛小孩的疼愛卻被政治解讀為「被餵食吃狗食」讓他感到遺憾，希望大家一起加強動保概念。

對於自己無辜受波及，張博洋痛批，透過一張照片，就滑坡到「議會是陳市長養的狗」，顯然這位議員還有來洗版的「Chat KMT」們，腦中只有政治跟政治，不了解「人寵共食」的寵物鮮食觀念，反而把想像力當成問政的工具，心中只有主人與寵物的階級觀念，以至於沒有對等的看待其他人。