民進黨總統參選人賴清德21日與首批立委參選人拍攝定裝照。(賴清德競選辦公室提供)

民進黨總統參選人賴清德21日與首批立委參選人拍攝定裝照。(賴清德競選辦公室提供)

民進黨總統參選人賴清德21日與首批立委參選人拍攝定裝照。(賴清德競選辦公室提供)

民進黨總統參選人賴清德21日與首批立委參選人拍攝定裝照。(賴清德競選辦公室提供)

民進黨總統參選人賴清德21日與首批立委參選人拍攝定裝照。(賴清德競選辦公室提供)

民進黨總統參選人賴清德今與首批立委參選人拍攝定裝照，賴清德競辦發言人陳世凱表示，賴的配合度非常高，完全配合參選人動作的安排；此外，為了拍定裝照，參選人各出奇招，立委鄭運鵬帶了棒球裝備，還要致敬假面騎士；台北市議員許淑華更帶貓咪合影。參選北市中山北松立委的謝佩芬說，兩人在合拍大愛心的時候，賴害羞喊出，「這我不會啦！」

賴清德今日開始與參選人合拍定裝照。第一梯次主要以北部、東部參選人為主，包括台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣等。

陳世凱表示，7月16日全代會所有立委參選人都上場，今天則是選戰另一階段，參選人會和賴清德一起拍照，有相當多委員都到現場，因為之後文宣、看板、宣傳物都會用到合照。

他說，現場氣氛輕鬆，並播放「挺台灣」應援曲，有2個基本動作是握拳、抱胸，另外2個動作則給立委自行選擇。

民進黨台北市中山、北松山區立委參選人謝佩芬說，賴清德配合度超高，她一度重心不穩時，賴抓住她的手，很溫暖。兩人在合拍大愛心的時候，賴則害羞喊出，「這我不會啦！」

台北市士林、大同立委參選人王世堅則說，他沒有Pose，因為不上相，拍出來都醜醜的，但好處是醜醜的，當有民眾看到他就說，「王世堅本人比較帥」。他也開玩笑說，前總統馬英九本人比較醜。

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢則在現場脫稿演出，玩起自拍影片，令現場笑成一團。

賴清德則在Instagram貼出與女性立委參選人「手比愛心」的限時動態，另外，他與「桃園隊」合照則附註，「居然在我面前造次。」