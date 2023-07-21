疫後全球旅運量起飛，桃園機場捷運線是台灣國門，首當其衝感受到大量觀光客紛紛來台且不斷湧現。桃園機場捷運線因應日、韓2國旅客日益增加，在沿線8個重點車站新增日、韓2國語言到站站名廣播，7月24日正式啟用。

桃捷公司調查發現，來台的國際旅客以日、韓2國為觀光旅遊主力，評估各車站現有基本標誌、系統路網圖已有日、韓2國語文標示，為升級服務面，決定新增日、韓2國語言到站站名播放提示，提供日、韓旅客更完善的引導服務，並於7月24日正式啟用。

經規畫列車到站廣播增加日、韓語言的車站，以直達車停靠及終點站為主，共計8個車站，分別為A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、A21環北站和即將通車的A22老街溪站。

桃捷公司表示，桃園機場捷運線目前到站廣播語言計有中、英、閩、客等4種，7月24日加入日、韓2國語言後共有6種語言，服務面兼顧到國際旅客需求。