為強化在職勞工專業知識及技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手近150家訓練單位辦理語文、電腦資訊、財務金融、觀光休閒、文化創意、精密機械、餐飲食品、美容及綠色能源等近400門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助7萬元訓練費用。

現年38歲的莊政霖，過去從事機械加工相關工作，因缺乏升遷機會且月薪僅3萬多，讓他開始思考轉職，經朋友推薦，他參加桃竹苗分署委託中華民國安全衛生職能發展協會辦理的產業人才投資方案「金屬切割銲接操作人員訓練班」在職訓練課程，結訓後不僅順利考取電銲甲級技術士資格，還同時取得氬氣鎢極電銲甲級技術士證照和丙級工業用管配管技術士證照。

莊政霖表示，銲接是一門純手工技術，難在短時間學成，感謝老師以通俗易懂的方式教學，並給予專業細心指導，才讓他這個門外漢能順利掌握技術，儘管學習過程艱辛漫長，但他收穫豐碩。經過3年準備，他終於考取電銲甲級技術士等證照，現在已成功轉職到一家機械公司從事工業配管作業，月薪也提高到5萬多元，他也鼓勵其他上班族想提高薪資，擺脫窮忙，利用「產業人才投資方案」投資自己準沒錯。

桃竹苗分署長林淑媛表示，產業瞬息萬變，在職勞工應保有持續學習的態度，不僅可提升專業能力、創造職業機會、促進個人成長和增強工作滿意度，還有助於在不斷變化的職場環境中，保持競爭力並實現個人的職涯目標。歡迎15歲以上，想要提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工踴躍報名。

林淑媛說，112下半年「產業人才投資方案」3年7萬元在職進修課程已於7月13日起陸續公告於「在職訓練網」，民眾可至網站查詢相關課程訊息並把握機會踴躍報名，或洽詢03-485-5368分機1351訓練推廣科。

為協助青年順利就業，勞動部已於5月啟動「投資青年就業方案第二期」及「疫後改善缺工擴大就業方案」，前者整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助功，方案因應青年就業議題，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標；後者為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，協助疫後缺工產業補充人力，如果想進一步瞭解上述方案內容，歡迎上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）專區查詢。