韓國男團「VICTON」出身的韓勝宇，2019年參加選秀《PRODUCE X 101》爆紅，更成功獲得第3名，進入出道組「X1」，無奈該團出道不到半年便因票數造假等爭議解散，近日展開個人巡迴演唱會「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE-ONE」，台北場今（21日）晚在新莊Zepp New Taipei登場，是他首度在台灣演出，聽到台下粉絲大聲地呼喊，他不忘關心問「你們喉嚨會不會痛」 ，甚至有粉絲高喊「勝宇啊」，他也笑說「以為是我媽在叫我的名字」。

韓勝宇首度來台演出。（COME ON JKSSP提供）

他今晚穿上黑色背心以〈Dive Into〉、〈Flutter〉帥氣登場，大秀壯碩臂膀，聊天環節中，台下歌迷也點歌想聽韓勝宇清唱〈Marry Me〉，他笑說每次唱別人的歌都會忘詞，連自己的歌都要記超久，此時台下有多位粉絲向他求婚「要跟我結婚嗎？」韓勝宇笑說這樣要跟太多人結婚了，會花很多錢，台下直喊「沒關係」，但韓勝宇笑回：「但我有關係！」接著聊到若去無人島只能帶一樣東西，他決定只帶手機去，笑說「去那邊也可以大家互動」，且自己網路還是吃到飽，台下有粉絲回「那跟我一起去吧」，他也搞笑吐槽：「但我沒有要去欸」。

韓勝宇來台灣不忘買威士忌。（COME ON JKSSP提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

今年1月終於退伍，韓勝宇也有感而發：「退伍後，發現自己做什麼都可以做得很好，也多了很多信心，我想要認真工作，半夜也可以跟粉絲聊天，晚上不用把手機交出去，早上也可以不用做晨操，還可以留頭髮，頭髮我要留到腳踝！」被問及TMI，他說有在台灣買了1瓶皇家禮炮威士忌，「第一次看到有1公升的，真的超大，覺得太酷就買下來了」，台下粉絲也建議他可以買高粱酒，他便問：「好喝嗎？那我下去喝一下」。

韓勝宇擁有超強唱跳實力。（COME ON JKSSP提供）

擁有超強實力的韓勝宇，不論是全開麥大聲演唱和RAP，還是跳舞通通難不倒，表演〈Runnin' High〉時，監聽耳機不慎掉落，但他依舊臨危不亂。最後，看完粉絲的應援影片後，粉絲們高喊「不要哭、不要哭」，他便搞笑作勢用水瓶滴幾滴淚，「之前已經哭太多，現在開始不會哭的，不過可能回到飯店再哭」，也感性說「出道這麼多年，沒有很多機會可以到海外演出，所以一直覺得很抱歉，透過這次巡演，可以見到我一直想見的海外粉絲們，每次演出結束後，反而都是我獲得更多的能量，所以我不說『對不起』了，決定改說『謝謝』」，也不忘跟粉絲約定「我們要長長久久的喔」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！