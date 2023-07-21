陳漢典、Lulu說吳宗憲是正直的人。（三立提供

吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）主持的三立《綜藝大熱門》今（21日）歡慶10周年生日記者會， 因黃子佼上月捲入性騷後開直播掃射演藝圈13名藝人，其中，指控吳宗憲男女關係複雜、欠債不還等，令吳不滿反擊。吳宗憲昨被問到有看黃子佼2萬字長文嗎？他直言「每天都這麼忙，看公文都來不及」，但似乎心疼孟耿如，感慨說：「老婆比較辛苦，包容、寬容。」

黃子佼在文中曾向遭到他波及的人事物道歉，是否接受道歉？吳宗憲說沒有什麼道歉不道歉，由於曾表態會對黃子佼提告，他說：「提告是律師的事，不是我的事。」表示如果訴訟有所得，會捐給公益。

他還自稱「中流砥柱」，當場要媒體可以問陳漢典和Lulu自己是不是感情混亂的人，他倆附和直呼吳宗憲是很正直的人。吳宗憲也強調自己每次交往都是以結婚生子為打算，「如果我垮了，藝能界就沒有人了。」這番言論讓人聽了一頭霧水。

Lulu被問到有關心師父黃子佼嗎？她說：「一定有，我做我能做的，給予關心跟支持。」透露也有跟孟耿如聯絡，看她有沒有需要什麼幫忙，「保持祝福心情，身為晚輩希望事情圓滿。」坦言看到新聞時，對黃子佼感到不忍心、不捨。

此外，《綜藝大熱門》今特別安排「3650天有你有我！綜藝大熱門十週年生日！」記者會慶賀，並進行時光膠囊封存儀式，將時光膠囊鎖進保險箱，與3位主持人簽訂「養你一輩子」合約。