女星Melody（殷悅）日前宣布結束和富商尪吳育奇的17年婚姻，不過本以為好聚好散，未料吳育奇委託律師提出「離婚協議無效」訴訟，還有他的親友爆料Melody會在公眾場合羞辱吳育奇，對此，律師李怡貞以執業的經驗發表看法，「當兩個人的婚姻有一方親友會親上火線發聲捍衛的，在我看來，通常不是當事人多無辜，而通常都是多無能」。

李怡貞雖沒直接指名道姓，但她在臉書分享律師執業心得，表示當兩個人的婚姻，出現某一方親友親上火線發聲捍衛的狀況，她認為這不是當事人很無辜，而是很無能，因為「無能的人通常都總需要各種取暖討拍」。

她更近一步表示，歪理通常在同溫層才能成立，成立後才能沆瀣一氣，甚至號令出征，「風向帶好進一步抹黑更進一步霸凌，然後再假裝無辜裝病裝可憐之類的」，她直指這種行為只是作惡多端，因此她呼籲如果正在承受同樣的傷害的人，「請穩穩的好好過日子，因為就算是大白鯊，也終究會有成為標本的一天，早晚而已」，似乎是隔空向Melody喊話。

據《三立新聞》報導，吳育奇親友爆料Melody誘導他簽下不平等離婚協議，還當眾羞辱他Nobody、白目，夫妻倆天天吵架，導致吳育奇暴瘦，頻繁出入醫院，對此Melody經紀人回應，「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」