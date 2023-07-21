民眾黨總統參選人柯文哲今晚出席台北市車輛產業台灣選哲之友會成立大會，他指出，台灣最大的問題就是政府講什麼，人民都抱著懷疑的態度，因為政府不可信，整天「豪小」（台語：指胡扯），雖然他會失言、講錯話，但至少會出來說明，但民進黨都不用，從來不用說明，每天先抹黑別人。他認為，台灣要成為正常的國家，「我們只要正常運作，台灣就是新加坡」。

柯文哲致詞表示，他參選總統是要把治理台北市的理念擴散大全台灣，2024人民投票時會想很久，相信2024總統選舉是台灣重要一年，希望台灣是美麗之島、福爾摩沙，不是外媒所講的兵凶戰為之地，最近他去美國、日本，很多智庫都很焦慮，還問他台灣人怎麼這麼鎮定，真的認為不會有戰爭嗎？台灣人馬照跑、舞照跳，他希望能夠成為美中溝通橋梁，不是美中對抗的旗子，最重要是要台灣團結。

柯文哲提到，目標做到清廉勤政愛鄉土，而不是每天喊口號、內鬥、大撒幣債留子孫。

柯文哲說，其他兩黨質疑他還債570億是作帳，若作帳可以還錢的話，國民黨和民進黨可以努力的作帳，看能不能還錢。

柯文哲認為，台灣最大的問題就是政府講什麼，人民都抱著懷疑的態度，因為政府真的很不可信，整天「豪小」（台語：指胡扯）。

柯說，雖然他會失言、講錯話，但至少會出來說明，但民進黨都不用，從來不用說明，每天先抹黑別人，下一屆的總統需要什麼樣的人，就是清廉勤政、誠實、不要貪汙、不要整天說謊話。

柯文哲還嗆內政部次長花敬群，請問中央社宅開工幾戶、完工幾戶，其他都不要聽，不要都說規畫中，「反攻大陸也是規畫中阿！我都不要聽，只要只要誠實地回答我，開工幾戶完工幾戶？」

柯文哲也舉例，2025台灣可能非核家園嗎？做不到就做不到，你就出來講做不到，要怎麼改，只希望下一任總統是誠實不要貪汙認真工作，這樣就好了，為什麼，因為他相信台灣人民，台灣人民只要正常運作，「我每次說，我們只要正常運作，台灣就是新加坡，作為一個台灣人，你有比新加坡人笨嗎？不可能嘛，你有比新加坡人懶惰嗎？也不可能嘛，為什麼看起來輸給新加坡，一定有什麼地方不對勁」，所以希望台灣是個正常國家就好。

柯文哲指出，2024選出的總統要面對很多問題，包括缺水、缺電、缺地、缺人才等，他去南部看才知道缺工是大問題；沒缺電嗎？怎麼會沒有，東區門戶計畫28棟被限電；另外勞保要破產，前陣子還有缺蛋問題，現在蛋太多還拿去丟，搞什麼鬼，台灣面臨危機很多，要認真一樣一樣解決，「希望台灣因為有我們可以變得更好。」

柯文哲最後呼籲，台灣不要再分裂了，現階段不可能統一和獨立，那國民黨和民進黨每天在亂什麼？有人和他說，他們為了30年的台灣在奮鬥，那30年後的選票投給國民黨和民進黨，現在的選票投給民眾黨，「我們是要解決現在的問題，他們是要解決以後的問題」，現在的選票就投給台灣民眾黨，以後再投給國、民兩黨。