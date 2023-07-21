陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu 21日歡慶《綜藝大熱門》10周年。（三立提供）

由主持人吳宗憲、陳漢典、LuLu（黃路梓茵）主持的三立綜藝節目《綜藝大熱門》邁入10周年， 節目特別安排「3650天有你有我！綜藝大熱門十週年生日！」記者會慶賀，製作單位還特別揭曉主持人10年前人形立牌，看看10年的變化，現場並進行時光膠囊封存儀式，將時光膠囊鎖進保險箱，還與3位主持人簽訂「養你一輩子」合約。

在看他們10年前生澀的主持照片時，吳宗憲很自豪自己10年改變不大，笑說有醫美開2千萬要他動一下，而Lulu當時接主持棒才22歲，臉有些嬰兒肥照片，真是越來越漂亮，有很大的轉變，而原先主持之一的歐漢聲、阿達都已退出，吳宗憲笑說：「藝能界只有我不動如山。」現場也頒獎座給3位主持人，而目前只有陳漢典還沒有機會拿到金鐘獎獎座，要繼續加油。

根據製作單位10年來的統計，張立東被封「通告王」，共參加248集錄影，雖然其中53集是代班，第二名則是小鐘，錄影集數也有184集。而最瘋效果獎則頒給名符其實的薔薔，而十年來收視王每年不同，其中KID（林柏昇）是2014年冠軍、王思佳與媽媽布蘭妮則是2018年冠軍，而2022年則由柯有倫稱王。