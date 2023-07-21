大陸央視網報導，大陸國務院總理李強21日主持召開國務院常務會議，聽取當前防汛抗旱工作情況彙報，審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，審議通過《社會保險經辦條例（草案）》。

會議強調，當前正值防汛抗旱關鍵期，各地有關部門要堅持人民至上、生命至上，以高度的政治責任感抓緊抓實防汛抗旱工作。要堅持底線思維、極限思維，強化防汛抗旱各項應對準備，在已有工作基礎上進行再部署、再檢查、再落實，壓實各環節責任，注重運用基層幹部的實踐經驗，及時採取有效措施消除重點部位和薄弱環節風險隱患。要堅持防汛和抗旱兩手抓，嚴防旱澇併發、旱澇急轉，精準調配抗旱水源，確保城鄉供水安全特別是糧食生產用水安全。

會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高品質發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。

要堅持城市人民政府負主體責任，加強組織實施，科學編制改造規畫計畫，多管道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統籌處理各方面利益訴求，並把城中村改造與保障性住房建設結合好。

要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續營運。

會議指出，社會保險經辦立法有利於規範經辦服務行為、提高服務管理水準、更好保障群眾社保權益。要以制定條例為契機，進一步解決好群眾社保辦事中的難點堵點問題，創新線上線下等多種服務方式，促進社保經辦服務更便民、更利民。要加強社會保險基金監管，加強制度機制建設，嚴格各環節管理，依法嚴懲侵占挪用、騙保套保等違法違規行為，確保基金運行安全。會議還研究了其他事項。