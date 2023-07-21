桃園大園擁有百年歷史的「龍樹坑路祭」儀式，市府將於未來航空城公25公園內興建紀念碑與路祭空間。（市議員徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區過去曾發生閩客械鬥，當年死傷慘重形成亂葬崗，當地居民為祈求地方平安，發展出沿路祭拜先靈的傳統儀式「龍樹坑路祭」，但隨航空城徵收開發，地方盼保留傳統。桃園市航空城工程處表示，未來將於航空城內公25公園建紀念碑。

大園區五權、埔心、橫峰一帶，過去曾有閩南人、客家人及泉漳人士為爭奪稻田發生大規模械鬥，後來居民沿周邊路段，每年農曆7月17日沿路祭拜先靈，發展成盛大路祭傳統，以求先靈保佑地方平安，習俗沿襲逾150年，供品綿延4至5公里。

市議員徐其萬指出，日後航空城開發後，土地分配給新地主，若在同地點辦路祭恐引起糾紛，且許多民眾現已搬離，也讓爐主傷腦筋經費問題，因此地方思考如何延續傳統，盼以紀念碑形式保留，比照大園生命紀念園區，邀集民眾每年辦祭拜儀式。

市議員游吾和表示，目前龍樹坑路祭由埔心、五權、橫峰，青山及青峰共5個里輪值，每年都有超過200人參與，地方盼建設紀念碑並加入藝術氣息，與土地公、三界公放在一起鎮煞，形成「山形」，未來路祭可直接在公園舉行。

航空城工程處主任祕書柯志輝說明，近日邀集民代、地方信仰協會、大園區公所、文化局、地政局、民政局等相關單位，協調設置紀念碑事宜，達成初步共識將設於航空城公25公園內。

柯志輝說，另也針對公園內設置區位及紀念碑形式進行討論，紀念碑文字將參考專家學者建議，使路祭傳統文化，於航空城區徵開發後可持續傳承。