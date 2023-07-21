國民黨全代會將於23日登場，當天將正式提名新北市長侯友宜參選總統；前高雄市長韓國瑜表態將出席全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨。退役少將栗正傑今(21日)表示，韓國瑜參加全代會就是讓民調上升的穿雲箭，他也建議，侯友宜可以在造勢場合上帶頭唱歌曲《你是我的兄弟》，可能就能夠複製韓國瑜模式，喚起所有韓粉的認同。

栗正傑今在政論節目《盧秀芳辣晚報》談及國民黨全代會，先送給侯友宜一首詩，「民調暫時低，雖低莫遲疑，明日穿雲箭，立刻與天齊」，這支穿雲箭就是韓國瑜參加全代會。

栗正傑提到，侯友宜常說與韓國瑜是「兄弟齊心，其利斷金」，但侯是「古意」兄弟只會好好做事、不太會說。栗正傑說，過去韓國瑜在造勢場合都會唱夜襲，現在也給侯友宜建議一首歌，可能就能夠複製韓國瑜模式，喚起所有韓粉的認同，一定比綠委高嘉瑜好聽、也比民眾黨主席柯文哲動人，能比照夜襲的程度。

栗正傑也當場獻唱歌曲《你是我的兄弟》，「咱是上知己，可比親兄弟。咱是上知己，無分我亦你。咱若有代誌，互相來扶持，因為你是我的兄弟。」主持人盧秀芳也立刻接上喊出「凍蒜」，大讚一定會全場歡呼。

栗正傑說，不要小看唱歌，當年唱夜襲時，他與很多黃復興黨部的退伍弟兄都在現場，大家對軍歌都是朗朗上口，整個氣氛就被帶起來了。他強調，競選主題曲就是要找朗朗上口的歌，而且能帶動氣氛的歌，讓侯友宜帶頭一起唱。

栗正傑還說，《你是我的兄弟》侯友宜一定會唱，因為這首歌是警察的歌，兄弟互相相挺的意義也非常好，尤其是在選情低迷時，在造勢場合上，韓國瑜先講一段話，侯友宜在氣氛上帶頭唱歌。