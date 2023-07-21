距離中秋佳節雖然還有約兩個月的時間，但許多品牌糕餅業者早已提前部署、積極搶攻中秋送禮商機！其中，台中發跡的馥漫麵包花園看準消費者偏好真材實料的傳統月餅，今年中秋禮盒主打100％國產純紅豆製作而成的蛋黃酥搶市！

目前在台中、新北、彰化、南投共有15間店的馥漫麵包花園，近幾年在研究顧客的喜好時發現，多數消費者挑選中秋月餅首重用料品質，再來就是價格是否物有所值；在口味上，則是以傳統口味，如蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆凸為主，可見多數消費者還是偏好真材實料的傳統式月餅。

為配合此消費趨勢，馥漫麵包花園今年中秋禮盒主推100％國產純紅豆的頂級蛋黃酥。馥漫麵包強調，採用100％國產屏東頂級紅豆作為其蛋黃酥的內餡，搭配紅土醃製的精選鴨蛋仁及紐西蘭天然無水奶油精心製作而成，讓消費者體驗純紅豆蛋黃酥的絕佳滋味。

除了美味的純紅豆蛋黃酥外，馥漫麵包花園提供價位300元起的多種中秋禮盒；其中，由日本甜點大師大濱幸雄指導的人氣伴手禮「大濱緣」，以乳酪海綿蛋糕搭配頂級馬斯卡邦起士，濃郁香甜、入口即化，最令人驚豔！另有歐式手工餅乾禮盒及最受外國友人歡迎的牛軋糖，以及鳳梨/鳳凰酥禮盒，滿足大眾中秋送禮的需求。