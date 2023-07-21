根據媒體報導，大陸5代隱形戰機殲-20產量暴增，生產1架殲-20僅需8天，每年可生產120架；美國新F-35軟體因還需要取得認證，所以今年少交付53架戰機。退役少將栗正傑表示，殲-20因任務不同，所以數量不用跟F-35比較。如果他是軍備部長，不會生產那麼多，因為要保留實力。

栗正傑今(21日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，殲-20與F-35因作戰任務，不能相提並論。F-35是全球部署的飛機，賣給友邦。但中國大陸沒有必要全球部署，所以不能拿殲-20的數量跟F-35對比，因為殲-20只做本土防衛作戰為主，頂多作為區域拒止、反介入的作戰需求。

栗正傑指出，美國F-35是全球性的部署，而且空軍、海軍、海軍陸戰隊都用F-35，還賣給別的國家。F-35的數量則不能相提並論，由於新的F-35全隱式座艙新軟體有問題，在沒取得認證之前，F-35沒有辦法生產出來，因為會有飛行的危險。

栗正傑接著點出，殲-20則因任務不同，所以數量不用跟F-35比較。就算殲-20有能力每年生產120架，不過，如果他是軍備部長，也不會生產那麼多，因為要保留實力，將來一旦有新的科技研發出來，就可繼續用在新的武器。