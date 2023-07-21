桃園市青年局為8月將登場的世界客家博覽會招募青年志工，安排胖卡餐車巡迴各縣市，讓更多人看見青年志工召募資訊。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會將於8月11日於桃園市開幕，桃園市青年事務局為此招募青年志工，邀請歌手翁靖堯擔任代言大使，截至今日已有超過150人報名，青年局也安排胖卡餐車巡迴各縣市，讓更多人看見招募資訊。

青年局為世客博招募「客青志工隊」，青年局表示，盼增進青年參與國際性活動、體現台灣青年活力、增加青年公共參與機會、並透過與同齡朋友交流增廣見聞，15歲至35歲皆可報名。若含有客語、閩南語、英語、原住民族語、西班牙語等雙語能力者優先錄取，且青年志工需自行前往服務地點，未成年者則需經父母同意。

青年局長侯佳齡說，非常難得在桃園有世界性活動，藉招募客青志工隊，盼青年踴躍報名，成為世客博重要一分子，共同見證活動精彩之處，增加國際視野，也能認識更多朋友。

服務地點包括陽光劇場、永安海螺文化體驗園區及1895乙未保台紀念公園，服務內容包括展區交通指引、廣播、發送DM、娃娃車借用、拾獲遺失物代管、表演區域前後台管理、活動秩序維護、會場觀眾引導等。即起至8月6日熱烈招募對客家文化或志願服務有興趣者，22日起將持續辦理實體招募說明會，跨足台北、桃園及高雄，更以巡迴餐車快閃市集讓更多人看見招募資訊，邀請熱血青年共襄盛舉。

翁靖堯也分享，很高興能擔任世客博青年志工招募大使，從小常聽阿嬤說客家話，喜歡吃客家的福菜湯和粢粑等，這次能藉世客博與大家一同體驗迷人的客家文化，還能順便練習客語，讓客家文化被世界看見，別具意義。