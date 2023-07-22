法新社報導，相關爭議源於英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）本月稍早暗示，烏克蘭應該對於盟友的武器支援表現出更多感恩之情；事後澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的回應，令普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）批評他的嘲諷語氣。

烏克蘭總統府網站今天公告，澤倫斯基簽署了普萊斯塔可的解職令。但公告中並未說明理由。

華勒斯是在北大西洋公約組織（NATO）於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會的場邊，被媒體記者問到有關澤倫斯基抱怨北約沒有為烏克蘭入盟規劃時間表一事，他反諷基輔讓他感覺似乎將英國提供武器當作亞馬遜（Amazon）網購，暗示對方應該表達更多「感恩」。

英國是烏克蘭的武器捐贈大國，也幫烏克蘭訓練部隊。

烏克蘭新聞網站「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，澤倫斯基其後在北約峰會的記者會上回應說：「我真的不知道…我們應該還能如何表達我們的感激。他（華勒斯）可以傳訊息給我向我說明，…我們可以每天起床後親自向（英國國防）部長道謝。」

普萊斯塔可接受英國天空新聞台（Sky News）訪問時，訪問者暗示澤倫斯基的回應「有點挖苦」華勒斯，普萊斯塔可表示認同。

普萊斯塔可表示：「我不認為這樣的嘲諷是健康的。我們沒必要表現給俄羅斯人看我們彼此有嫌隙，他們必須知道我們正在合作。」

普萊斯塔可並強調，有必要讓烏克蘭與英國間的關係更順暢。「有任何情況，班（華勒斯）都可以打電話給我，不管他需要什麼都可以告訴我。」

普萊斯塔可是烏克蘭職業外交官，曾自2019至2020年擔任外交部長，並自2020年7月起擔任駐英國大使。