中美兩國地緣政治分歧促成Altasia，促使全球製造業者在亞洲尋找大陸以外的新生產基地。儘管區域內沒有一個國家能單獨與大陸匹敵，由14個國家構成的Altasia加總起來仍具可觀競爭力。

日盛越南機會基金研究團隊指出，對於全球的製造業而言，很重要的就是要在大陸以外的亞洲其他地方尋找新的生產基地。2018年中美貿易戰、科技戰，加上2022年新冠疫情時大陸的清零政策，使得製造業加速向外轉移，而越南成為國際電子大廠生產重心轉出大陸下的最大受惠國，2022年越南外資直接投資（FDI）達220億美元，預估今年仍有近70％的成長空間。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南是全球率先啟動降息的國家，央行引導利率下調，為市場注入資金動能，顯示出政府全力衝刺經濟的決心。在越南股市橫向整理之際，也正是投資人分批布局累積中長期多頭實力的機會，建議可透過定期定額布局越南股票型基金，掌握投資契機。