桃園市長張善政表示，感謝各主辦單位舉行公益活動，為孩子們播映溫馨動畫電影。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長張善政今晚出席「桃園市關懷弱勢公益電影欣賞活動」，他表示，睽違3年隨疫情解封，市議員梁為超服務處、桃園市元氣青年志工協會攜手大樹醫藥股份有限公司，再次辦理愛心公益電影欣賞，邀請中壢家扶中心及桃園愛鄰舍的家長、小朋友們一同觀賞由美國皮克斯公司出品的《元素方城市》，感謝主辦單位舉行公益活動，為孩子們播映溫馨動畫電影，也盼未來持續辦理，讓關懷的力量更大。

張善政提到，有更多人響應公益活動，更能從各個角度照顧有需要的市民，過去3年愛心公益電影欣賞活動因疫情停辦，終於在今年疫情紓緩、解封之際重新辦理，讓大小朋友能齊聚一堂欣賞電影，深具意義。

梁為超表示，大樹藥局董事長鄭明龍長年大力支持各項公益活動，連年贊助「愛心公益電影欣賞活動」，今年更是睽違3年再度舉辦，暑假期間將辦理10場次，預計邀請1500位大小朋友共襄盛舉，未來將持續支持這項公益活動，期盼孩子們欣賞電影，度過愉快夏天。

鄭明龍說，大樹藥局長期立足中壢，受到中壢鄉親的照顧，他身為中壢人，只要有機會協助、回饋地方舉辦公益活動，一定不遺餘力給予支持。