美國速食連鎖業者「漢堡王」（Burger King）位於南卡來羅萊納州一家分店的副理最近丟了飯碗甚至得吃坐牢，因為顧客發現她從垃圾桶取出薯條摻入起鍋容器。2名食客直擊這名副理超噁行徑之後當場開罵，一度引發火爆場面還被店方報警抓走，事後警方把2人改列為受害者。副理被控蓄意破壞餐食，一經定罪，刑期上看20年。

綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報導，這起離譜事件發生本月9日，美國南卡聯合市（Union）一處漢堡王門市2名女性消費者哈里斯（Shantel Elizabeth Harris）與穆罕默德 (Ivory Lakeisha Muhammad）發現，門市副理梅潔（Jaime Christine Major）取出垃圾桶裡的薯條、擱在放置剛出爐薯條的容器裡。37歲的哈里斯與39歲的穆罕默德見狀當場破口大罵，甚至飆出髒話，引發騷動，梅潔的上司與現場其他消費者立刻打電話報警。到場處置的警方，還沒進門就聽見2人大吵大鬧的聲音。

美國南卡羅萊納州聯合市一家漢堡王門市主管，遭顧客發現從垃圾桶撿起薯條摻入剛起鍋的成品。

哈里斯與穆罕默德罵個不停，警方勸阻無效，兩人被當成滋事奧客遭警方以妨礙治安行為的罪嫌逮捕，警方報告描述「2名黑人女子對著店內職員作出肢體語言，顯然為了某事大為光火」。

2天後，漢堡王總部電告警方，梅潔從垃圾桶拿出薯條給顧客食用，雙方可能引此爆發爭吵，梅潔也因此被捕。哈里斯、穆罕默德則列為此事的受害者。警方說明，39歲的梅潔是白人女性，來自佛州，現居南卡聯合市，目前未婚。

漢堡王表示，梅潔遭指控的行為「不符合本公司品牌對於優質食品的承諾」，相關門市會配合警方調查。

梅潔17日羈押於聯合市拘留所，法官開出保釋金額為2萬美元；一經定罪，她面臨的最高刑期是20年。《每日郵報》指，據美國司法部資料，《聯邦反篡改法》（Federal Anti-Tampering Act）法條規定，梅潔的罪名若成立，她可能面臨最高刑期是終身監禁，外帶罰鍰。