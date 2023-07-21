凡郵政晶片金融卡的成年持卡人（不含已持有實體VISA金融卡或VISA金融卡逾效期者），透過「行動郵局」APP申辦郵政數位VISA金融卡，並查看卡號、效期及安全碼（CVV）等資訊，即可於網路商店消費，或綁定相關支付錢包，至實體店家以感應或掃碼方式付款。

中華郵政公司表示，另配合郵政數位VISA金融卡發行，同步辦理「早鳥優惠」、「首刷郵好禮」及「滿額幸運抽獎」等多重活動，有機會獲得i郵購紅利點數6萬點（價值6萬元）或MacBook Air（M2 512GB）大獎。