凡郵政晶片金融卡的成年持卡人（不含已持有實體VISA金融卡或VISA金融卡逾效期者），透過「行動郵局」APP申辦郵政數位VISA金融卡，並查看卡號、效期及安全碼（CVV）等資訊，即可於網路商店消費，或綁定相關支付錢包，至實體店家以感應或掃碼方式付款。
中華郵政公司表示，另配合郵政數位VISA金融卡發行，同步辦理「早鳥優惠」、「首刷郵好禮」及「滿額幸運抽獎」等多重活動，有機會獲得i郵購紅利點數6萬點（價值6萬元）或MacBook Air（M2 512GB）大獎。
中華郵政公司積極發展數位金融服務，打造便捷多元友善金融環境，並響應國際ESG永續發展趨勢，自即日起推出無實體卡的「郵政數位VISA金融卡」。
凡郵政晶片金融卡的成年持卡人（不含已持有實體VISA金融卡或VISA金融卡逾效期者），透過「行動郵局」APP申辦郵政數位VISA金融卡，並查看卡號、效期及安全碼（CVV）等資訊，即可於網路商店消費，或綁定相關支付錢包，至實體店家以感應或掃碼方式付款。
中華郵政公司表示，另配合郵政數位VISA金融卡發行，同步辦理「早鳥優惠」、「首刷郵好禮」及「滿額幸運抽獎」等多重活動，有機會獲得i郵購紅利點數6萬點（價值6萬元）或MacBook Air（M2 512GB）大獎。
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