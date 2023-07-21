輕颱杜蘇芮最快下周日（7/23）升格成中度颱風，有專家指出，從氣象局的預測路徑來看，杜蘇芮有高機率會侵襲台灣，且會對全台造成影響，且杜蘇芮接近台灣時，強度已經成長到「中颱前段班」，千萬不可輕忽其威力，提醒大家做好防颱準備。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發指出，氣象局最新預測路徑顯示，杜蘇芮颱風預估依然會侵襲台灣，且「全台都有分」，在抵台灣附近時，強度至少已經增強到「中颱前段班」，其威力不容小覷。

該粉專說，目前觀測的誤差圈已經縮小，路徑信心度增加，但究竟會不會像過去的颱風突然「轉彎」離去，還有未知數，粉專小編也笑說：「會不會再度翻車，繼續觀察下去囉」。

根據氣象預報員趙竑今日傍晚的預報內容，輕颱杜蘇芮將朝西移動，下周日逐漸轉北，有機會增強為中度颱風，屆時是觀測路徑的關鍵時機，北轉角度將影響接近台灣的程度，同時也影響後期台灣的天氣變化。預估周二（7/25）受到外圍環流影響，各地降雨率提升，周三到周五（7/26~7/28）颱風最靠近台灣，東半部雨勢較強。