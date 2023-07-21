台南官田農機具倉庫火警 全面燃燒幸無人傷亡 22:232023/07/21 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市官田區一處農機具倉庫火警，消防人員趕到時已經全面燃燒。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市官田區神田路151巷內1棟堆放農機具的倉庫，21日晚間8時42分傳出火警，消防人員趕到現場時，倉庫已竄出火舌全面燃燒，幸好無人傷亡，消防局共計出動18車38人搶救，火勢在20分鐘後撲滅，燃燒面積約為25平方公尺。 北市大同區接連2起火燒車 幸無人傷亡 北市信義路中華電信大樓黑煙狂竄 疑施工釀禍幸無人傷亡 北市大同區深夜大火燒3屋 警消確認有無受困者 #倉庫 #農機具 #全面燃燒 #無人傷亡 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 楠梓科技產業園區科技廠大火「多次爆炸」 恐怖濃煙竄天傷亡未明 08:292023/07/14 社會 桃園倉庫養狗竟「木板封籠」 動保處緊急收容 14:332023/07/18 生活 新豐垃圾掩埋場自燃火警撲滅 楊文科要求持續監控 11:492023/07/17 社會 桃園洗衣場凌晨竄大火 1樓廠房付之一炬 08:462023/07/16 社會 北市松山民宅1樓大火 烈焰濃煙狂竄警消搶救 17:362023/07/20 社會 三重新建案傳出火警 頂樓全面燃燒搶救中 22:392023/07/15 社會 楠梓科技產業園區大火 陳其邁臨時變更北上行程坐鎮災區 12:012023/07/14 社會 雲林平房清晨大火警 6旬獨居男子慘死火窟 08:572023/07/13 社會 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐爆炸狂燒逾3小時 幸無人傷 12:112023/07/14 社會 火燒楠梓科技產業園區 藍營批：台積電不來、工安事故一直來 17:192023/07/14 政治 離奇！機器尚未啟動就爆炸 壓克力大廠燒光290噸甲基丙烯酸甲酯 07:382023/07/15 社會 驚人畫面曝！林園空地廢棄棧板大火 黑煙猛竄天際民眾驚呼「可怕」 12:052023/07/19 社會 高雄楠梓加工區火災 華泰日班停工將確認產線情況恢復生產 16:262023/07/14 社會 力保三井倉庫遭柯文哲稱不入流的文化恐怖份子 許淑華：人民不會希望災難領導國家 10:442023/07/16 政治 高雄世界級壓克力大廠燒近8小時 182警消累翻終於撲滅 16:052023/07/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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