台南市官田區神田路151巷內1棟堆放農機具的倉庫，21日晚間8時42分傳出火警，消防人員趕到現場時，倉庫已竄出火舌全面燃燒，幸好無人傷亡，消防局共計出動18車38人搶救，火勢在20分鐘後撲滅，燃燒面積約為25平方公尺。

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