TVBS總統大選民調原本會在今日公布，資深媒體人陳揮文今日披露，會推遲到23日國民黨全代會後才進行，他認為，如果侯友宜還是第三，甚至守不住20％，「那就完了！」「那就可以準備換侯了！」

資深媒體人陳揮文今（21）日在其直播中披露，TVBS總統大選民調原本會在今日公布，但因為23日適逢國民黨全代會，因此TVBS民調會推遲到國民黨全代會後才會進行。

陳揮文表示，今天不會有TVBS總統大選民調，延後到下周才進行，這是TVBS的決定。他所了解的原因是因為周日有國民黨全代會，韓國瑜會參加，朱立倫、洪秀柱、馬英九都會出席幫侯友宜加油。

「全代會之後做，這個時間點我可以接受」，陳揮文坦言，國民黨原本以為517徵召侯友宜，會有慶祝行情，結果沒有，徵召之後就一路往下跌。

陳揮文直言，現在723全代會是否有慶祝行情？不知道，就等下禮拜。「假設還是老三？」陳揮文說，「那就完了！」也就是如果全代會之後再做民調，沒有慶祝行情，還是第三，甚至守不住20％，「那就可以準備換侯了」！因為韓國瑜都幫忙站台，這麼多人加持，連20％都守不住，還是第三名，「那可以下來了！」

根據TVBS總統大選民調，今年1月16日，侯友宜、賴清德、柯文哲3人的民調是34、25、21；3月3日的民調侯友宜、賴清德、柯文哲3人是32、28、21；5月18日3人民調是30、27、23；到6月16日，侯友宜、賴清德、柯文哲3人民調為23、30、33，柯文哲升到第1名，侯友宜已經落居第3名。TVBS原本預備在7月23日國民黨全代會前進行第5次總統大選民調，而今日傳出將延後到全代會後，也就是下周始進行調查。