自由座一點也不自由？一名女網友抱怨，日前搭乘高鐵自由座時，好不容易等到一個空位，她趕緊坐下，沒想到過了5分鐘，突然出現一名婦人，怒氣沖沖地要她起身，直說：「這是我的位置，我剛剛去上廁所喔」，女網友對此感到莫名其妙，上網發文抒發情緒，未料意外讓兩派網友吵翻，還有人說：「就是怕遇到你這種人」，痛批女網友小肚雞腸。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，今（21）日搭乘高鐵自由座時，站在走道上等座位，坐在靠窗的婦人突然起身，拿起物品一言不發地離去，原PO見狀趕緊坐下，沒想到過了沒多久，婦人突然回來要求她起身，「這是我的位置，我剛剛去上廁所喔」。

原PO不解，自由座顧名思義就是讓人「自由入座」，認為若是婦人想上廁所，可以先放外套佔位，或是離開位置前知會一聲，甚至大可直接購買對號座，而不是買自由座的票還怕別人搶走位置，離開4、5分鐘才跑回來，態度很差地瞪人，討回座位後連句謝謝也沒有。對此，原PO好奇：「到底是離開上廁所的位置能不能坐？」

貼聞曝光後，有一派人留言聲援原PO，「自由座就是所有人有位置就可以坐啊，真的不用讓她」、「離開就是離開了」、「上廁所至少留個東西吧」、「自由座不用讓位，她起來上廁所旁邊沒人嗎？可以請鄰居幫忙我看一下啊」、「買自由座就是要搶座位，誰走誰坐」。

也有人抱持不同的意見，「如果不是到站停車的時候人不見，我通常還是會選擇把位置讓回去」、「還沒到站就離開座位，當然是去上廁所，不然站起來走會比較快到嗎」、「就是怕遇到你這種的，我上個大號，留包包萬一不見了怎麼辦？如果我剛好也沒穿外套怎麼辦？」、「人家只是去廁所，又不是到站下車，PO上來公審只會顯得妳小肚雞腸」。

另外，有網友翻出台灣高鐵搭乘注意事項，其中載明，若自由座車廂沒有空位時，旅客得扶握椅背上的扶手暫時站立，「視其他旅客下車情形尋找空位」。