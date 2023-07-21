組合「晨悠」近來推出首張正規專輯《去你的平行宇宙》。首波主打歌〈蠻好聽的其實〉加入晨悠的創作，並請到陳零九一起合唱和拍攝MV，歌曲描繪都市生活與戀人情愛的City Pop為基底，增添近年流行的復古元素和俏皮成人都會感，特調出情侶之間鬥嘴打鬧的平行宇宙，陳零九在歌曲中完美扮演「看似渣男實則暖男」的角色，再加上晨悠的動人和聲，讓歌曲故事更為豐富。

主打歌〈蠻好聽的其實〉的歌名來自晨悠的以悠，她有一個紀錄創作靈感DEMO的資料夾就叫做「蠻好聽的其實」，交歌時製作人覺得很有趣，可以拿來當作一首歌的主題，進而發展出這首歌曲。這首歌晨悠也參與了詞曲創作，更邀請到陳零九在歌曲中扮演「看似渣男實則暖男」的角色來豐富故事內容。

陳零九飾演店長，晨悠飾演天天用音樂準時上工的「耳機」，不過化身耳機的晨悠要三不五時就在陳零九的耳邊唱歌，拍攝時就見陳零九不斷被晨悠夾攻，起初三人不熟識，晨悠有些害羞，擔心讓陳零九不舒服，不敢靠太近，頻頻NG，最後同事看不下去直說：「你們再靠近一點，不然很像耳機戴不上去！會收不了工哦！」陳零九也大方表示可以再靠近一點，沒有問題，才讓兩個女生鼓起勇氣，大膽彎身貼近陳零九的左右耳。