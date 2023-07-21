以電視劇《上海灘》和港片《跛豪》紅遍兩岸三地的呂良偉，是許多80、90年代觀眾的男神，67歲的他出了名養生，還保持練功習慣，健壯體態從出道至今45年來沒太大變化；最近呂良偉與泰國龍蓮寺高僧們聚會，住持更忍不住摸了摸他全身肌肉，驚訝不已，更秒問能否抽空教授寺內100多人他的養生之道。

呂良偉近年把工作重心放在大陸，客串不少影視作品，67歲的他帥氣又風度翩翩，憑藉養生之道與練氣功，體態和壯年時期沒太多差別；日前呂良偉在微博分享與泰國龍蓮寺高僧們聚會的影片，住持看到他67歲狀態好到不行，都忍不住伸手摸摸看他全身上下的肌肉。

沒想到在龍蓮寺住持摸完後，讚嘆地詢問呂良偉是否有時間，希望他能抽空到寺裡教100多人他的養生之道，他也大方同意，還當場教起他每日早中晚都會做的氣功；呂良偉也有體悟地表示，「汲取能量、互換能量的一天，感恩遇見，收穫滿滿」。

過去呂良偉曾透露自己的養生之道，飲食均衡、不會暴飲暴食，拒絕吸菸外更會遠離二手菸；另外呂良偉還會天天做練氣功，或是到健身房運動，深蹲或重訓都難不倒他；而呂良偉也練習太極和內功超過30年，還會拍打穴位，疏通心血管。

呂良偉從出道就以帥氣外貌，擄獲萬千少女的心。（圖／中時資料照）