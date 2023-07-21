味全龍洋投布里悍因左腳掌骨裂缺陣，21日迎來相隔77天一軍出賽，在教練團控制用球數情況下用97球投5局，雖被敲7安、失2分，但飆出中職生涯單場最多的9K，助隊以4比3擊敗富邦悍將，他也相隔89天再奪勝投。

布里悍在5月5日花蓮先發面對統一獅時，第3局續投時發現左腳不舒服提前退場，隔天檢查發現是左腳掌骨裂並立刻動刀，原本醫生評估可能需要4至6個月才能夠重回賽場，但他努力復健，僅用不到3個月就回到投手丘，讓他也直呼不可思議。

得知要回到一軍先發時，布里悍十分興奮，還在個人IG上放上自己從受傷起努力復健的影片，但原訂昨天要登板卻因雨延後1天，他坦言昨天自己真的非常興奮，好在有這一場雨讓他冷靜許多，也幫助他在場上的表現。

布里悍前2局就被敲5支安打，但努力將傷害降到最低，「前2局球種比較沒那麼犀利，我的內角伸卡球又一直被打成軟弱安打，所以與捕手討論後決定放寬好球帶，試著進攻各種角度，收到不錯的成效。」

此役單場9K改寫自己中職新高，布里悍聽聞後驚訝的說：「Really?Thats cool！」他指出，現在球種比之前更犀利，很像回到自己2021年的球威，也提到這2周做很多調整，在動作、出手點做調整。